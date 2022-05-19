Doğu Karadeniz'de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik başladı.

47 fabrikası ile Çaykur ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur, Doğu Karadeniz'de 2022 yılı kampanyasının ilk üç gününde toplam 1500 ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Yetkililer, ÇAYKUR'un günlük yaş çay işleme kapasitesinin 9 bin 50 ton olduğunu, bu yoğunluğa ulaşıncaya kadar serbest alım gerçekleştirileceğini söyledi.