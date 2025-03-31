ÇASGEM'den 50'den az çalışanı olan işverenlere İSG eğitimi

Yeni uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Elif Gökçearslan, 31 Aralık 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının zorunlu hale getirildiğini anımsattı.

Bu kapsamda, işverenlerin ya da işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapacağını kaydeden Gökçearslan, ortaya çıkan tehlike sınıflandırmasına göre önlemlerin alınacağını aktardı.

Az tehlikeli sınıf kategorisinde yaklaşık 2 milyon işveren var

ÇASGEM olarak çalışma hayatına ilişkin birçok konuda eğitimler düzenlediklerine işaret eden Gökçaarslan, yeni düzenleme çerçevesinde, 50'nin altında çalışanı olan, az tehlikeli sınıf kategorisinde faaliyet gösteren işverenler için eğitim paketi hazırladıklarını bildirdi.

Gökçearslan, az tehlikeli sınıf kategorisinde yaklaşık 2 milyon işveren olduğunu, birçok meslek örgütü ve sendikayla görüşmelerini sürdürdüklerini ifade etti.

16 saatlik eğitimi almak zorunlu

İşverenlerin, eğitim paketine "kampus.casgem.gov.tr" adresi üzerinden, e-Devlet şifreleri ile erişebileceklerini aktaran Gökçearslan, "İşverenlerimiz eğitim paketimizi çevrimiçi olarak kullanabilecek. Kapsamlı videoların ve çeşitli örnek olayların olduğu, hiç bilmeyen bir kişinin izleyip ve öğrenebileceği interaktif bir içerik oluşturduk." dedi.

İşverenlerin 16 saatlik eğitimi almalarının zorunlu olduğunu vurgulayan Gökçearslan, şöyle devam etti:

"Yapılan bu düzenleme işverenlere ve çalışanlara birçok fayda sağlayacak. Bu eğitim materyalinin içerisinde sorumluluklar, yükümlülükler, ilkeler, acil durum ortaya çıktığında işveren nasıl önlem almalıdır gibi birçok içerik bulunuyor. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması temel bir sorumluluktur ve güvenlik kültürü ihtiyacıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yaptığı çalışmalarda iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir olduğu ortaya çıkmıştır.

İşveren, kendi bulunduğu ortamda küçük önlemlerle büyük kazaların önüne geçebileceğinin farkına varırsa ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bugün bir iş kazası olduğunda tedavi süreçleri ve sağlığa yükünü de dikkate aldığımızda topluma, ekonomiye çok büyük bir maliyetin olduğunu söyleyebiliriz."

ÇASGEM sistemine giriş yapan işverenlerin 30 gün içerisinde eğitimi tamamlama zorunluluğu bulunuyor. Eğitimi tamamlayan işverenlerin belgesi ise İSG-Katip sistemine otomatik kaydedilecek.