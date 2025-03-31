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Ekonomi
AA 31.03.2025 13:26

Hava yolunda yolcular talep ve şikayetlerini çevrimiçi olarak iletebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolunda yolcu hakları başvuru sürecinin tamamen dijitalleştiğini ve yolcuların tüm talep ve şikayetlerini KDM-ERP Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak iletebileceğini açıkladı.

Hava yolunda yolcular talep ve şikayetlerini çevrimiçi olarak iletebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM), Yeni Sivil Havacılık Modeli çerçevesinde havacılık sektöründe denetimsiz ve takipsiz hiçbir alan bırakmamak ve tüm süreçleri merkezileştirmek amacıyla yeni bir hizmeti devreye aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, KDM-ERP (ctm.shgm.gov.tr) sistemine entegre edilen Yolcu Hakları Modülü ile yolcu şikayet ve taleplerinin tek noktadan ve tamamen dijital bir şekilde yönetilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Havayolu işletmelerini, vatandaşları ve SHGM’yi dijital ortamda buluşturduklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yolcular artık taleplerini önce işletmeye, sonra idareye iletmek zorunda kalmayacak. Süreci tek tıkla başlatabilecek." dedi.

"Sürece doğrudan SHGM dahil olacak"

KDM-ERP sistemi üzerinden yapılacak başvuruların öncelikle havayolu şirketi tarafından değerlendirileceğini belirten Uraloğlu, “Yolcunun ve havayolu şirketinin anlaşamadığı durumlarda sürece doğrudan SHGM dahil olacak.” açıklamasında bulundu.

"Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı"

Uraloğlu, sistem kapsamında başvuru süreçlerinin hız kazanacağını ve başvuruların çok daha kısa sürede sonuçlandırılacağını söyleyerek “Fiziki evrak ve e-posta devri kapandı. Yolcular tüm talep ve şikayetlerini sadece KDM-ERP sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirecek.” diye konuştu.

"Sivil havacılıkta takipsiz hiçbir alan kalmayacak"

KDM-ERP sisteminin yalnızca yolcu hakları başvurularını değil, havacılıkla ilgili tüm süreçleri kapsayacağını belirten Uraloğlu, "Sistem ile birlikte havacılıkta denetimsiz, izlenemez hiçbir alan bırakılmayacak. Havacılık sektörünün tamamında süreç yönetimi merkezi bir yapıya kavuşacak. Sivil havacılıkta takipsiz hiçbir alan kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Yılda 1 milyon başvuru bekleniyor

2024 yılında SHGM’ye ulaşan yolcu başvuru sayısının 18 bin civarında olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Yeni sistemle bu sayının 1 milyona kadar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü artık doğrudan havayoluna giden başvurular da bu platform üzerinden yürütülecek. Sistemin kapsayıcılığı çok daha geniş." ifadelerini kullandı.

"Yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık"

Avrupa Birliği ülkelerinde benzer çevrimiçi başvuru sistemlerinin bulunduğunu ancak Türkiye’nin kurduğu yapının daha kapsamlı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolcu, havayolu işletmesi ve idareyi tek sistemde buluşturarak yolcu haklarında dijitalleşmede öncü bir modele imza attık." diye konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Hava Yolu
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