Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, şubatta 2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar düşüş kaydederek 495 milyon dolara inmesi etkili oldu.

Geçen yılın şubat ayında 449 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 748 milyon dolar fazlaya ulaştı. Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 59 milyon dolar artarak 815 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, şubatta 2018'in aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar ise 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, ocak ayı cari açık verisi 813 milyon dolardan 589 milyon dolara revize edildi.

Yatırımlar kalemine 486 milyon dolar giriş gerçekleşti

Şubatta 2018'de 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemine, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar 92 milyon dolar, genel hükümet 2 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 206 milyon dolarlık ve diğer sektörler 677 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, genel hükümet 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde şubatta 2 milyar 823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

Kaynak: AA