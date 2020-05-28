Piyasaların gözü açıklanacak ekonomik verilerde olacak. Türkiye'de koronavirüs sonrası ilk büyüme verisi açıklanacak.

Yarın yılın ilk çeyreğine ait büyüme verileri de belli olacak. Bu, koronavirüs sürecine ilişkin ilk büyüme rakamları olacak. Türkiye ekonomisi 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.

Küresel piyasalarda da ABD'nin büyüme ve işsizlik verileri takip edilecek. ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde küçüldü.

OECD bölgesinde de büyüme, koronavirüs etkisiyle daraldı. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 olarak gerçekleşen büyüme, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 1,8 oranında küçülme gerçekleşti.