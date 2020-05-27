Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Merkez Bankası'nın faiz hamleleri, salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Dünyaya kıyasla Türkiye COVID-19 salgınından en az etkilenen ülkelerden. Türkiye salgın sürecinden daha güçlü çıkacak. Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar bir çok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak. Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar bir çok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız.https://t.co/GDrAGmBs2N pic.twitter.com/SgGDw6zhbG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2020

- Türkiye'nin ekonomisi bu kadar güçlü olmasaydı sağlık çalışanlarımıza da destek olamazdı.

- Hazirandan itibaren normallşemenin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayacağı bir döneme giriyoruz.

- Türkiye açık ara dünyanın gıpta edeceği performans sergiledi. Finansal sistemimizi güçlendirmek için çok önemli adımlar attık.

- İç piyasayı normalleştirecek paketlerimiz olacak. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İç piyasayı normalleştirecek paketlerimiz olacak. Bunun içerisinde konut anlamında tarihin en uygun maliyetli paketi olacak.https://t.co/GDrAGmBs2N pic.twitter.com/pu0XVnwPzE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2020

- Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz.

- Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri çok kıymetli. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlık mücadelesi veriyor. Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak.

- Ne faiz ne kur ne de borsa raydan çıktı. Son bir yılda kimse Türkiye'de döviz olarak borçlanmıyor.

- Swap anlamında bir çok ülke ile görüşüyoruz. Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbir alınır. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirler alıyor. Çok güçlü bir ekiple ekonomide kur manipülasyonlarına fırsat vermiyoruz.

- Dolar 10 lira olacak diyenlerin gözü dışarda. Bu hikayeyi daha önce de gördük.

- (Erken seçim tartışmaları) Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak.