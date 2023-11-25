Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2023 00:43

Bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan düzenlemeye göre, saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak.

Bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:37
Önce yayaya, sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
00:32
Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak belirlendi
00:19
Almanya Başbakanı Scholz, esir takasını "sevindirici" olarak niteledi
00:08
Biden'dan 'esir takası' yorumu: Şu ana kadar her şey yolunda gitti
00:02
Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar açıklandı
23:37
Bodrum'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
FOTO FOKUS
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
İsrail cezaevlerinde tutuklu 39 Filistinli esir serbest bırakıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ