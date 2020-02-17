Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 Ocak Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu açıkladı.

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 100 milyar 700 milyon lira, bütçe gelirleri ise 122 milyar 200 milyon lira oldu.

Böylece bütçe, 21,5 milyar lira fazla verdi.

Faiz dışı bütçe giderleri 87 milyar 900 milyon lira, faiz dışı fazla ise 34 milyar 200 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak ayında 5 milyar 91 milyon TL fazla vermişti.