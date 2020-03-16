Bütçe geliri 86 milyar 136 milyon lira, giderler 93 milyar 499 milyon oldu. Bütçe Ocak-Şubat döneminde 14 milyar 139 milyon lira fazla verdi

Şubat ayı bütçe sonuçları açıklandı

Bütçe ocak-şubat döneminde 14 milyar 139 milyon lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 arttı, 86 milyar 136 milyon lira oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 11 virgül 7 artışla 93 milyar 499 milyon lira olarak açıklandı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, 208 milyar 306 milyon lira, bütçe giderleri de 194 milyar 168 milyon lirayı buldu.

Merkezi yönetim bütçe açığı şubatta 7 milyar 363 milyon lira oldu. Ocak-şubat döneminde ise 14 milyar 139 milyon lira fazla verdi.