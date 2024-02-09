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Ekonomi
AA 09.02.2024 11:40

Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmelerin finansal istikrara etkileri ve uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 9 Şubat 2024 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır.

Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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