Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgiye göre marka, patent, faydalı model, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında kuruma yapılan başvurular her geçen gün artıyor.

TÜRKPATENT'e bu yılın 8 ayında 115 bin 927'si yerli olmak üzere, toplam 125 bin 839 marka başvurusu yapıldı. Kuruma ayrıca 43 bin 394 tasarım, 9 bin 331 patent, 3 bin 775 faydalı model ve 288 coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Tasarım başvurularının 39 bin 662'si, patent başvurularının 4 bin 699'u ve faydalı model başvurularının 3 bin 741'i yerli başvuru sahipleri tarafından yapıldı.

Başvurularda ilk sıralarda yer alan iller

İller bazında bakıldığında İstanbul 50 bin 540 marka başvuruyla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 9 bin 511 başvuruyla Ankara, 7 bin 534 ile İzmir, 5 bin 326 ile Bursa ve 4 bin 300 başvuruyla Antalya takip ediyor.

İstanbul, tasarımda da 11 bin 234 başvuruyla başı çekti. Tasarım başvurularında İstanbul’u 5 bin 656 başvuruyla Bursa, 2 bin 663 ile Ankara, 2 bin 397 ile Kayseri ve 1828 başvuruyla Gaziantep izledi.

Patent başvurularında 1612 başvuruyla yine İstanbul birinci sırada yer alırken 594 başvuruyla Ankara ikinci, 248 ile Bursa üçüncü, 243 ile İzmir dördüncü ve 120 başvuruyla Erzurum beşinci oldu.

Bu yıl yapılan faydalı model başvurularında ise İstanbul 772 ile liderliği elinde bulunduruyor. Bu kentin ardından 319 başvuruyla Ankara, 243 ile İzmir, 229 ile Bursa ve 117 başvuruyla Gaziantep sıralanıyor.

Coğrafi işaret başvurularında "Hakkari" öne çıktı

Öte yandan, TÜRKPATENT'e yapılan başvurular ve tescillerle Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısının da giderek arttığı görülüyor. Coğrafi işaret alanında bu yıl en çok başvuru yapan illerde ilk sırayı 23 başvuruyla Hakkari aldı.

Hakkari'yi 18 başvuruyla Malatya, 15'er başvuruyla Balıkesir ve Bursa, 13 ile Konya, 12 başvuruyla Muğla takip etti. Coğrafi işaret konusunda iller arasında kıyasıya rekabet sürüyor.

Kurum, bu yılın 8 ayında 1215 ürüne "coğrafi işaret" onayı verirken 688 ürünün tescili için değerlendirmelere devam ediyor.

Patent başvurularında Mercedes-Benz Türk, faydalı model başvurularında Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi, marka başvurularında D-Market Elektronik Hizmetler, tasarım başvurularında Bursa Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi ve coğrafi işaret başvurularında Hakkari "2022'nin Enleri" kısmında yer aldı.