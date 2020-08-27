İzmir’de kavanoz kapağı izdihama sebep oldu.

İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda sadece 1 koli kapak kaldı... Kavanoz kapağını karaborsa olayına soktular...

Bu başlıkla çıkan haberler, geçen yıl sosyal medya gündemine oturdu. Eylül 2019 kavanoz kapağı kriziyle geçti...

Geçen yıl neden kapakta kriz yaşandı?

Bir dönem ilkokullarda hayat bilgisi dersine konu olan kışlık hazırlıkları, kavanoz kapaklarıyla yeniden trend oldu.

Yeni moda bu. Sosyal medyada insanlar en güzel salçayı, turşuyu yapmak için birbiriyle yarışıyor. Artık 7’den 70’e herkes kışlık hazırlığı yapıyor. Bu yüzden kavanoz kapaklarına da talep artıyor. Çünkü eski kavanozlar tekrar kullanılsa da içi hava almasın diye kapağını yenilemek şart.

Geçen yaz kavanoz kapağına artan talebin sebebi domatesin fazla satılmasıydı. Ancak üreticiler bu kadar talebe hazır değildi.

2019'da yaşanan kavanoz kapağı sıkıntısının ardından bu yıl esnaf, konserve dönemine hazırlanarak başladı.

Bu yıl kavanoz kapağı hem uygun hem fazla

Geçen yıl yaşanan kavanoz kapağı krizi bu yıl yerini bolluğa bıraktı. Hatta piyasada ihtiyaçtan daha fazla kavanoz kapağı var.

Esnaf Nurettin Öztürk, bu sene kapaklarda sıkıntıya düşmediklerini söyledi:

"Geçen yıl istediğin zaman parayla bile gidip kavanoz kapağını bulamadık. Haber geliyordu. Şurda şu kadar kaldı, sadece 1 koli alabilirsiniz gibi. Hatta verilmediği durumlar da oldu. Şu an satışlar normal gidiyor. Kavanoz kapağında bir sıkıntı yok."

2019'da 1 lirayı aşan kavanoz kapağının fiyatı bu yıl 30 kuruşa kadar düştü. Yani kışa hazırlık yaparken bu yıl endişe edeceğiniz şeyler arasında kavanoz kapağı yok.