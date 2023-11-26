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Ekonomi
AA 26.11.2023 11:06

Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla 2023'te uygulanacak birçok destek kalemini yüzde 100-150 artırdı.

Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış yapıldı.

Bu kapsamda, 2022'de 12 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) desteği, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023'te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak.

Buzağı desteği, 2022'de kriterleri sağlaması durumunda 900 TL/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 TL/başa çıkartıldı. Bu destek 2023'te doğan her buzağı için verilecek.

Düve alım desteğinin ise hastalıktan ari işletmeler için yüzde 50 hibe oranında uygulanmasına başlanacak.

Anaç koyun keçi desteği, 2022'de 50 TL/baş iken 2023 için yüzde 100 artışla 100 TL/başa yükseltildi.

"Üreticilerimizin refahının yükseltilmesi temel stratejimizdir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıktan elde edilen gelirlerin artırılmasının ve hem üreticilerin hem de hayvan refahının yükseltilmesinin temel stratejileri olduğunu belirtti.

Birim hayvandan daha fazla verim ile kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerine işaret eden Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara da pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, 21 kalemde verilen hayvancılık desteklerini yüzde 100, bazı kalemlerde de yüzde 150 artırdıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılması, verimlilik ve kalitenin artırılması, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleniyor. Yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmesi için tebliğdeki şartlara uymaları büyük önem arz etmektedir. Desteklerimizin hayırlı olmasını ve yetiştiricilerimize bereket getirmesini diliyorum."

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