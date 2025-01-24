Puslu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.01.2025 10:34

Bu yıl 53,2 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Türkiye'de bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp doğal gaz tüketileceği tahmin edildi.

Bu yıl 53,2 milyar metreküp doğal gaz tüketeceği öngörüldü

EPDK'nin 2025 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ülkede bu yıl 53 milyar 290 milyon 468 bin 908 metreküp (567 milyar 10 milyon 589 bin 178 kilovatsaat) doğal gaz tüketileceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Öte yandan, EPDK, elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, tarifeye yönelik kararın 1. maddesinde yer alan "köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" ibaresi, "köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler" olarak değiştirildi.

ETİKETLER
Doğalgaz EPDK
Sıradaki Haber
YEKA-RES yarışmaları 28 Ocak'ta yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Brent petrolün varili 77,64 dolardan işlem görüyor
10:21
YEKA-RES yarışmaları 28 Ocak'ta yapılacak
10:20
BM: İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli öldü
10:16
Borsa güne yükselişle başladı
09:55
Bazı eşyalarda yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
09:40
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İsrail'in infilak etmeyen patlayıcı ve füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor
İsrail'in infilak etmeyen patlayıcı ve füzeleri Gazze'de tehlike saçıyor
FOTO FOKUS
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
THY uçağıyla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler büyük mutluluk yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ