Haber Giriş: Kaynak: İHA
BTK'dan GSM şirketlerine deprem kesintisi cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 26 Eylül’de İstanbul’da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19.6 milyon liralık ceza kesti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetimler sonucunda İstanbul'da 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili GSM operatörlerine idari para cezası kesti.
Kurumun internet adresinde yer alan açıklamada, söz konusu GSM şirketlerine toplamda 19.6 milyon liralık idari para cezası verildiği belirtildi.
Etiketler: İstanbul depremi gsm operatörleri ceza BTKSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:25
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