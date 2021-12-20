Cuma günü 74,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,51 düşüşle 70,94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı ve bu önlemlerin ekonomik toparlanma ile küresel petrol talebi görünümünü olumsuz yansıyacağı endişeleri etkili oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık'ta bir önceki haftaya göre 4 artışla 475'e yükseldi. Bu sayı son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı. Söz konusu yükseliş ülkede arzın yükseleceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,01 ile 73,42 dolar aralığının direnç, 70,60 ile 69,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.