Dün 72,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 71,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun "ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi" planına devam etme kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 20. Bakanlar Toplantısı'nda, koronavirüs salgınının belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini ancak piyasa temellerinin güçlendiğine dikkati çekerek, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planına devam etme ve ekim ayı için günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı.

Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 71,43 ile 71,65 dolar aralığının direnç, 71,21 ile 70,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.