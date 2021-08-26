Dün 72,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 71,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,05 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde koronavirüsün delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tedbirlerin ve seyahat kısıtlamalarının gündeme gelmesi, küresel ekonomik toparlanma ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,16 ile 71,48 dolar aralığının direnç, 70,84 ile 70,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.