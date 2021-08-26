Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,70 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.456,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.470 puanı test etmesi sonrası etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybıyla 1.453,30 puandan tamamladı.