Cuma günü 42,63 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 43,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,72 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 2017'den beri uyguladığı üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik beklenti etkili oldu.

Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak kabul edilen Çin ve Japonya'da toparlanma sinyallerinin gelmesi de fiyatlardaki artışı destekliyor.

Öte yandan, dünya genelinde artan koronavirüs vakaları sebebiyle petrole olan talebin düşük kalmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından Libya'nın petrol üretimini artırmasıyla piyasalarda devam eden arz fazlası endişesi fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki toplam petrol üretiminin günlük 1 milyon varili geçtiğini duyurdu.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, yaptığı açıklamada, fiyatların geçen hafta yüzde 12 artış göstermesinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberleri göz ardı ederek düşük talep beklentisine vurgu yapmasının, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 43,43 ile 43,69 dolar aralığının direnç, 42,79 ile 42,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.