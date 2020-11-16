Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Benzine 32 kuruş indirim geliyor
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Buna göre, benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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