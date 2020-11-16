Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Buna göre, benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

