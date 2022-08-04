Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, çarşamba günü yapılan 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

Brent petrolde teknik olarak 97,01 ile 97,34 dolar aralığı direnç, 96,49 ile 96,30 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.