Dün 96,78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 95,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgalinin ABD ve Avrupa yaptırımlarını tetikleyebileceğine ve Rusya'nın ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişelerle petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 96,43 ile 97,15 dolar aralığı direnç, 95,71 ile 94,99 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.