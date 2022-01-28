Dün 91,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 88,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşmesine yönelik endişeler etkili oluyor.

Rusya-Ukrayna kriziyle, Avrupa'nın gaz arzı tehlikeye girebilir

Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, Rusya'ya uygulanabilecek muhtemel yaptırımlara karşılık Avrupa'nın gaz arzının tehlikeye girebileceği düşüncesini yaygınlaştırdı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını son 24 saatte daha da artırdığını açıkladı.

Uzmanlar, OPEC grubunun mart ayında da mevcut üretim politikasına sadık kalacağını ancak artan talep karşısında arzdaki daralmanın süreceğini tahmin ediyor.