Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 08:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022'de doğal gaz tüketimi 60 milyar metreküp olarak öngörüldü
[Fotoğraf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tahminine göre Türkiye bu yıl içinde 60 milyar 40 milyon metreküp doğal gaz tüketecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2022 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğal gazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp (638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.
Öte yandan EPDK, bu yıldan itibaren uygulanmak üzere konu hakkında yeni karar alınıncaya kadar, iletim şebekesi asgari stok miktarını da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olarak açıkladı.
Etiketler: EPDK Doğalgaz Resmi Gazete
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