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Ekonomi
AA 18.04.2024 09:58

Brent petrolün varil fiyatı 87,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 87,47 dolar
[Fotograf: Reuters]

Dün 90,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 87,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin talebinin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseliyor.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki benzin stoklarının yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalarak 227 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Benzin stoklarındaki söz konusu azalış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının artışında etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,17 azalarak 105,585 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,25 ile 89,36 dolar aralığının direnç, 86,33 ile 85,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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