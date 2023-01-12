Dün 83,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 82,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de COVID-19 tedbirlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasalardaki belirsizliği artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ise talebin yavaş seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 82,96 dolar aralığı direnç, 82,66 ile 82,58 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.