ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

Enflasyonun beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin edilirken, gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerin de bugünkü enflasyon verileriyle yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Dün, ABD'nin önemli bankalarından Wells Fargo'nun açıkladığı raporda ise enflasyonun sene sonunda yüzde 2,2 düzeyine inebileceği ve pay piyasalarının geçen yılki kayıplarını telafi edebileceği ifade edildi.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan iş gücü verilerinin alt kalemleri enflasyonist baskıların güç kaybetmeye başladığını gösterirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Mart'taki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Analistler, Fed'in şubat toplantısıyla birlikte 8. kez faiz artırmış olacağını kaydederek, piyasalarda yavaşlayan enflasyonla birlikte Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasının olası olduğunu dile getirdi.

Emtia tarafında da hareketlilik devam ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu beklentilerle bakırın libresi dün yüzde 3,3 değer kazancıyla 4,07 dolardan kapanmasının ardından yeni güne yatay başladı.

ABD'de 19 milyon varil artan petrol stoklarına karşın Fed'in şahin politikalarında sona gelindiği ve ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı öngörüleriyle dün yüzde 3,7 artan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 82,8 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise enflasyonun yavaşlayacağı ve Fed'in faiz artışlarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerle yükseliş trendini sürdürürken, şu sıralarda 1.885 dolarla son 8 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,28, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, endeks vadeli kontratlardaki fiyatlamalarda yatırımcıların risk iştahının yeni güne de taşındığı görünüyor.

Bölgede yarın yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi önem arz ederken, açıklanan son enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanı önemli oranda rahatlamıştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Asya

Asya tarafında ise, bugün açıklanan verilere göre Çin'de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

Çin'in, hafta sonu ülke sınırlarını açarak, Kovid-19 karantina önlemlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zorunluluğu getirdi.

Buna karşılık Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu gerekçe göstererek, Japon vatandaşlarına vize işlemlerini geçici durdurdu. Japon hükümeti, Çin'in Japon vatandaşlarına vize vermeyi geçici durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, endekse bağlı devre kesici sisteminin çalıştığı günü yüzde 5,19 değer kaybıyla 4.728,88 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7764'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7780'den işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan mobil uygulama Piapiri’den alınan bilgilere göre, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu ifade ederek, olası yükselişlerde 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.