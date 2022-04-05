Dün 108,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 109,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 104,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

AB liderleri daha önce Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirmişti.

Brent petrolde teknik olarak 110,15 ile 112,22 dolar aralığı direnç, 108,08 ile 106,01 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.