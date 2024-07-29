Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.07.2024 09:34

Brent petrol haftaya yükselişle başladı

Geçen haftayı 80,28 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 80,77 dolar oldu.

Brent petrol haftaya yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi etkili oldu.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışma sürüyor. Dün, İsrail’in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Dürzi kenti Mendel Şems kentine yönelik ölümcül saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Lübnan’daki Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu arasındaki çatışmanın tansiyonu yükselmişti. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik muhtemel saldırısı öncesi bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri hususunda uyarıda bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 297 gündür devam ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan haftasonu yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerinde daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Söz konusu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, bu hafta piyasa oyuncuları uluslararası bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklenen toplantılarını takip edecek. ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası da bu hafta faiz kararı, enflasyon ve büyüme verileri açıklayacak. Yatırımcılar çarşamba günü Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararları yakından takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 81,52 ile 83,82 dolar aralığının direnç, 79,22 ile 76,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol
Sıradaki Haber
Uluslararası yatırımlarla küresel pazarda rekabet artırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
ODTÜ'de yapay zeka merkezi kuruluyor
11:22
İstanbul'da sıcaklık yeniden 40 dereceyi bulacak
11:18
Avlanma süreleri balıkçılığı sürdürülebilirlikten uzaklaştırıyor
11:34
ActionAid'e göre, Netanyahu ABD Kongresinde yardım rakamlarını çarpıttı
11:10
Çömlekköy Göleti'nde kritik seviye: Toplu balık ölümleri yaşandı
11:08
Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı
İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü
İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan Çakalburnu Lagünü
FOTO FOKUS
İstanbul'da yanan motosiklete binadan su döktüler
İstanbul'da yanan motosiklete binadan su döktüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ