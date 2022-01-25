Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi" iddialarına yönelik, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaktadır."

İDDİA:



Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi.



CEVAP:



Türkiye’nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. — BOTAŞ (@botastr) January 24, 2022

Açıklamada ayrıca, doğal gaz tedarikindeki aksamada borç nedeniyle kesintiler olduğu iddiaları da yalanlanarak, İran dahil hiçbir ülkeye borç bulunmadığı ifade edildi.

"Doğal gaz depolarımız azami seviyede kullanılmaktadır"

Doğal gaz depolarının beklenenden daha az dolu olduğu iddialarına ilişkin ise "Depolar yaz dönemlerinde doldurulup kış dönemlerinde ihtiyaca göre kullanılmaktadır. Depo doluluk oranları kış koşullarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mevcut durumda ortaya çıkan kış koşullarındaki doğal gaz talebini karşılamak adına doğal gaz depolarımız planlamalarımız çerçevesinde azami seviyede kullanılmaktadır" açıklaması yapıldı.