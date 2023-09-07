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Ekonomi
AA 07.09.2023 13:35

Borsadan bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadan bir rekor daha

BIST 100 endeksi, 8.313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,56 puan ve yüzde 1,52 değer kazancıyla 8.306,23 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

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Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

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Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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