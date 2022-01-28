Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsadaki şirketlerin dönemsel finansal oranları yayınlandı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2016'dan itibaren dönemsel finansal oranları yayınlamaya başlandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ait dönemsel finansal oranlar ile 2016-2021 ortalama finansal oranlar toplu olarak ve sektörel bazda Veri Analiz Platformu'nda (VAP) ilan edilmeye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
VAP'ta oranların hesaplanmasına ilişkin kurallar dahil olmak üzere oranlara ilişkin detaylı bilgi verilirken, platformdaki bilgilerin bilgilendirme amacıyla hazırlandığı da hatırlatıldı.
Etiketler: Borsa İstanbul Twitter Sosyal Medya
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