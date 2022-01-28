Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.006,79 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,12'yle elektrik oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kazancıyla 1.997,69 puandan tamamladı.