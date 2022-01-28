Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 2.006,79 puandan başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.006,79 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,12'yle elektrik oldu.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kazancıyla 1.997,69 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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