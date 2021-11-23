Borsada işlem gören şirketlerin 2021'in ocak-eylül döneminde elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 135,9 artarak iki katını aştı. Böylece 2020'nin ocak-eylül döneminde 61 milyar 786,3 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 145 milyar 748,3 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 90'ı net kar elde etti, 7'si ise zarar yazdı.

En fazla net kar elde eden Ereğli Demir ve Çelik

Söz konusu şirketlerden yılın 9 ayında en fazla net kar elde eden ise 10 milyar 803,8 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 9 milyar 417 milyon lirayla Koç Holding, 9 milyar 98,5 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 342,7 milyon lirayla Akbank, 7 milyar 48,1 milyon lirayla İş Bankası, 6 milyar 932,1 milyon lirayla YapıKredi, 6 milyar 856,7 milyon lirayla Sabancı Holding, 6 milyar 232 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 6 milyar 120,9 milyon lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 2,8 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 398,7 milyon lirayla Global Yatırım Holding geldi.

Kar artışında liderlik Türk Hava Yolları'nda

İlk kez geçen yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şirket karlılıklarına da yansıdı. Bu süreçte şirketlerin birçoğunun süreci avantaja çevirerek karlılıklarını önemli ölçüde artırdığı, sektörel farklılaşmanın belirginleştiği görüldü.

Bu süreçte Türk Hava Yolları, hem zararını kara çevirdi hem de net karını miktar bazında en çok artıran şirket oldu. Salgın kaynaklı uçuş talebinin azalması ve dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yılın 9 ayında 5 milyar 203 milyon lira zarar yazan şirket, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 232 milyon lira kar elde etmeyi başardı. Şirketin kara geçmesinde, kargo gelirlerindeki artış ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından canlanan seyahat talebi etkili oldu.

Dünya çapında tedarik sıkıntılarının yaşandığı çelik sektöründe faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ise bu yılın ocak-eylül döneminde 2020'nin aynı sürecine göre net karını en çok artıran ikinci şirket oldu. Şirket, 2020'nin 9 ayında 1 milyar 449,6 milyon lira düzeyinde bulunan net karını 2021'in aynı döneminde 10 milyar 803,8 milyon liraya çıkardı.

Aynı dönemde İskenderun Demir ve Çelik'in net karı 5 milyar 51,5 milyon lira artışla 6 milyar 120,9 milyon liraya ulaştı. Tüpraş geçen yılın 9 aylık sürecinde 2 milyar 870 milyon lira düzeyinde bulunan zararını bu yılın aynı döneminde 1 milyar 927,3 milyon liralık kara çevirirken, Garanti Bankası 3 milyar 971,2 milyon liralık net kar artışı elde etti.

Bu dönemde net karında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan şirket VakıfBank oldu. Bankanın geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyar 341,4 milyon lira olan karı, 2021'in aynı döneminde 2 milyar 163,5 milyon lira azalarak 2 milyar 177,9 milyon liraya geriledi.

Açıklanan verilere yüzdesel olarak bakıldığında ise net kar artışında ilk sırayı Esenboğa Elektrik'in aldığı görüldü. Söz konusu dönemde, şirketin net karı 20,8 milyon lira seviyesinden 695,5 milyon liraya ulaştı.

4 şirket ilk 10'dan çıktı

Net kar büyüklüğü açısından 2020'nin ocak-eylül döneminde ilk 10'da yer alan şirketlerden 4'ü, bu yılın 9 ayında listede yer alamadı.

Koç Holding, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank, YapıKredi, Sabancı Holding, Aselsan, Turkcell ve Enka İnşaat 2020'in ocak-eylül döneminde en fazla net kar elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın aynı döneminde söz konusu listeden Enka İnşaat, Turkcell, Aselsan ve VakıfBank çıkarken, bu şirketlerin yerine Ereğli Demir ve Çelik, Türk Hava Yolları, İskenderun Demir ve Çelik ile Ford Otosan girdi.