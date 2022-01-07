Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile inşaat oldu.

Küresel pay piyasaları dengeye kavuşuyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarında yaşanan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını açıkladı.

Haftaya Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında da ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, tüketici güven endeksi. Çin'de enflasyon, Euro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.