Geçtiğimiz yıl, 54 ülkeye 363 milyon 290 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı. 2020 yılında ise 52 ülkeye ihracat yapılmış ve 313 milyon 273 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

2021 yılında en çok domates ihracatı yapılan ülke, 68 milyon 14 bin dolarla Rusya oldu, bu ülkeyi 58 milyon 337 bin dolarla Romanya izledi.

En fazla ihracat artışı yaşanan ülke ise Bulgaristan oldu. Türkiye, Bulgaristan'a 2020 yılında 28 milyon 824 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken, 2021 yılında bu rakam yüzde 42 artarak 40 milyon 962 bin dolara yükseldi.

"Amerika ve Kanada bizim için yeni bir pazar"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, Rusya'nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine de ihracat yapıldığını anlattı:

"Amerika ve Kanada bugünlerde domates ve biber istiyorlar, bu ülkelere de nasıl bir lojistikle göndereceğimizi ve hangi imkanlarla ihracat yapacağımızın planlamasını yapıyoruz. Amerika ve Kanada bizim için yeni bir pazar, bugünlerde Kanada için çok büyük alımlar yapan bir firmayı Türkiye'de misafir ediyoruz. Bu süreç başladığı takdirde biz ihracat açısından hem ülke sayısını daha da çeşitlendirmiş olacağız hem de ihracat rakamlarını 2022'de daha da yükseltme imkanı bulacağız."

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirten Yanmaz, "Bu girdi maliyetlerine destekler sağlanması halinde, yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesi sağlanacak, iç ve dış pazarın taleplerinin karşılanması daha da pekişecektir" ifadelerini kullandı.