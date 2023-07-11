Az Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.07.2023 10:03

Borsa'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı.

Borsa'da yeni rekor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği belrtildi.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:32
Temmuz'un 11'inde kar sürprizi
10:24
Endonezya, yasa dışı petrol taşıdığı şüphesiyle İran petrol tankerine el koydu
10:20
ABD'de 37 milyon kişi aşırı sıcak hava tehlikesiyle karşı karşıya
10:19
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
10:29
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz
10:19
Selden etkilenen illere kredi desteği
Halı sahanın filesine takılan martıyı itfaiye kurtardı
Halı sahanın filesine takılan martıyı itfaiye kurtardı
FOTO FOKUS
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ