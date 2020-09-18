Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Borsada yeni disiplin cezaları
Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı. Para cezası 5 bin ila 50 bin liradan, 10 bin ila 5 milyon liraya çıkarıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gazete, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunulması durumunda 50 bin TL'den az olmamak kaydıyla ceza verilecek.
Sosyal medya veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olanlar da aynı ceza kapsamında olacak.
İşlem yapma yetkisi verilenlere veya temsilcilerine verilecek disiplin ve para cezası da 10 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar artırıldı.
Etiketler: borsa Disiplin cezasıSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 09:57
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