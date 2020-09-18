Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gazete, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunulması durumunda 50 bin TL'den az olmamak kaydıyla ceza verilecek.

Sosyal medya veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olanlar da aynı ceza kapsamında olacak.

İşlem yapma yetkisi verilenlere veya temsilcilerine verilecek disiplin ve para cezası da 10 bin TL’den 5 milyon TL’ye kadar artırıldı.