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Ekonomi
AA 21.08.2023 10:29

Borsada haftanın ilk işlem günü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,89 azalışla 7.446,35 puandan başladı.

Borsada haftanın ilk işlem günü
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,94 puan azalışla ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 0,82 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,23 değer kaybıyla günü 7.513,29 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini, buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

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