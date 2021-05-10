Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.449,84 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,51 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.449,84 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 yükselişle 1.441,33 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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