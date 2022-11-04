BIST 100 endeksi, 4.181,73 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,51 puan ve yüzde 1,84 değer kazancıyla 4.180,96 puan oldu. Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile inşaat oldu.