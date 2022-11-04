Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa rekorlarını sürdürüyor: Seviyesini 4.181,73'e taşıdı
[Fotograf: AA]
Güne rekorla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.181,73 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, 4.181,73 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,51 puan ve yüzde 1,84 değer kazancıyla 4.180,96 puan oldu. Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile inşaat oldu.
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