BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 121 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,95 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de bugün gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ve perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri öncesi temkinli seyrettiğini, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün korunduğunu ifade etti.