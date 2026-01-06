Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.01.2026 18:14

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 12.023,78 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Gençler sadece geleceğimiz değil, bugünümüzdür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Bilim insanları, evrenin erken dönemlerine ait olduğu düşünülen astronomik bir nesne türü keşfetti
18:22
Bakan Işıkhan: Gençler sadece geleceğimiz değil, bugünümüzdür
17:06
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü
17:28
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
16:54
Ticaret Bakanı Bolat'ın Brüksel ve Londra ziyareti yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak
16:19
Başkentte su kesintileri sürüyor
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
Kahramanmaraş kent merkezinde son 57 yılın en düşük sıcaklığı yaşandı
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ