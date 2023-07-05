Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.07.2023 18:17

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'dan yeni rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvurusu, JOLTS açık iş sayısı, dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.250 seviyesinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuşta Avrupa'nın zirvesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:08
Fransa İslam Konseyi: Müslüman gençler günlük yaşamda ayrımcılığa uğruyor
17:49
Adıyaman’da 9 silah ele geçirildi
17:43
Husumetli aileler kavga etti: 1'i özel güvenlikçi 16 yaralı
17:37
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:35
AB'den toprak sağlığını artırmak için yeni yasa
17:19
Scholz, Ukrayna'ya desteğin gelecekte finanse edilebilmesi gerektiğini belirtti
Budapeşte'de günlük yaşam
Budapeşte'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ