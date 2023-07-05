İstanbul Havalimanı günlük ortalama uçuşta Avrupa'nın zirvesinde

SGHM, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, EUROCONTROL'ün "Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu"na ilişkin bilgi verdi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1525 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1008 uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı.

Paylaşımda, "Ülkemiz, günlük ortalama 3 bin 892 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer almıştır. Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında THY A.O. günlük ortalama 1685 uçuş ile 3'üncü sırada" bilgilerine yer verildi.