Küresel bazda "şahinleşen" merkez bankaları ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği risklere rağmen Borsa İstanbul, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, söz konusu yükselişte şirketlerin 2021'in 4. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamasının ana unsurlardan biri olduğunu belirterek, dolar bazlı hala tarihi ucuz seviyelerde olan BIST 100 endeksinin cazibesini koruduğunu ifade etti.

BIST 100 endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 yükselerek 2.233,30 puana çıktı. Söz konusu değer kazancı, 2012'nin ilk çeyreğinden bu yana en güçlü ilk çeyrek performansına işaret etti.

Çeyreklik bazda 2019'dan bu yana ilk kez üst üste üç çeyreği artışla tamamlayan BIST 100 endeksi, martta haftalık kapanış rekoru da kırdı.

BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında pozitif ayrıştı

Söz konusu dönemde gelişmiş ülke pay piyasalarına bakıldığında, sadece İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2'ye yakın artarken, ABD borsaları yüzde 4'ten, Almanya borsası yüzde 9'dan ve Fransa borsası yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yerel para birimi bazında gelişmiş ülke pay piyasalarının neredeyse tamamından pozitif ayrıştı.

BIST 100 endeksi dolar bazında yüzde 9,83 getiri sağlarken, yılın ilk çeyreğinde dolar bazında Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 34,8, Güney Afrika'da Top 40 endeksi yüzde 11,6, Suudi Arabistan'da Saseidx endeksi yüzde 16,2 ve Şili'de Ipsa endeksi yüzde 24,5 değer kazandı. Meksika'da Mexbol endeksi dolar bazlı yüzde 9,3 getiri sağlarken, Çin'de Şanghay endeksi yüzde 18,4 değer kaybetti.

Ulaştırma sektörü zirvede

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana çoğunlukla gerileyen gelişmiş ülke pay piyasalarından daha iyi bir performans sergiledi.

Sektör bazlı bakıldığında, yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,84 ile sigortacılık oldu.

İlk çeyrekte en çok kazandıran hisse senedi yüzde 270,63 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 30 ile ARD Bilişim Teknolojileri olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde BIST 100'de işlem gören şirketlerin 82'si değer kazandı, 17'si ise değer kaybetti.