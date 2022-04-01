BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251,68 puana taşıdı.

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,95 artışla 2.500,71 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği yönündeki beklentilerin arttığını vurgulayan analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin bugün 2,45'in üzerini test ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), verilerinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.