Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 7,5’e yükseldi. Bölgede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,5'e ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 6,7'ye yükselmesi yönündeydi. Martta enflasyonun ana itici gücü, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji fiyatları oldu.

Euro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 44,7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2,7 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 7, Hollanda'da 11,9, Belçika'da 9,3, Estonya'da 14,8 ve Litvanya'da yüzde 15,6 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı

Böylece Euro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı. Son 5 aydır art arda yükselişini sürdüren enflasyonun Euro Bölgesi kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı.

Euro bölgesindeki enflasyon oranının, 1999'da tek para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yana bu kadar yüksek olmaması dikkati çekti.

Enflasyon geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyonda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefi şimdiden 3 katından fazla aşıldı. Piyasalar, bu yüksek enflasyon karşısında ECB’den en az bir faiz artırımı bekliyor.