Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,0 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.528,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 2.533,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,36 artarak kapanış rekorunu 2.519,24 puana taşıdı.